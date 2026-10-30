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НовостиВ мире30 октября 2026 19:22

США одобрили продажу Украине 500 ракет Patriot на 2,1 млрд долларов

США передадут Украине ракеты Patriot, которые оплатят европейские партнёры Киева
Семен ЗИМИН
США одобрили продажу Украине 500 ракет Patriot на 2,1 млрд долларов

США одобрили продажу Украине 500 ракет Patriot на 2,1 млрд долларов

Фото: REUTERS.

Госдеп США одобрил продажу Украине 500 ракет для комплексов Patriot на 2,1 млрд долларов. Об этом сообщили внешнеполитическое ведомство и структура Пентагона, отвечающая за военные поставки за рубеж. Речь идет о ракетах PAC-3 и сопутствующем оборудовании.

Любопытная деталь: закупку полностью оплатят партнеры и союзники. Деньги придут от Канады, Германии и Норвегии, плюс кредит Евросоюза. Американских средств в сделке нет, подчеркивают в Вашингтоне. Поставщиком выступит Lockheed Martin.

В Госдепе уверяют: сделка укрепит безопасность Украины и не ударит по боеготовности самих ВС США. Дополнительных американских представителей на Украину отправлять не потребуется. Конгресс уже получил уведомление и теперь имеет 30 дней на изучение условий и возможную блокировку.

Напомним, что в ночь на 30 октября Украина не смогла сбить ни одной баллистической ракеты. Именно такие боеприпасы использовались для ударов по инфраструктуре ВСУ.