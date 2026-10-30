США одобрили продажу Украине 500 ракет Patriot на 2,1 млрд долларов Фото: REUTERS.

Госдеп США одобрил продажу Украине 500 ракет для комплексов Patriot на 2,1 млрд долларов. Об этом сообщили внешнеполитическое ведомство и структура Пентагона, отвечающая за военные поставки за рубеж. Речь идет о ракетах PAC-3 и сопутствующем оборудовании.

Любопытная деталь: закупку полностью оплатят партнеры и союзники. Деньги придут от Канады, Германии и Норвегии, плюс кредит Евросоюза. Американских средств в сделке нет, подчеркивают в Вашингтоне. Поставщиком выступит Lockheed Martin.

В Госдепе уверяют: сделка укрепит безопасность Украины и не ударит по боеготовности самих ВС США. Дополнительных американских представителей на Украину отправлять не потребуется. Конгресс уже получил уведомление и теперь имеет 30 дней на изучение условий и возможную блокировку.

Напомним, что в ночь на 30 октября Украина не смогла сбить ни одной баллистической ракеты. Именно такие боеприпасы использовались для ударов по инфраструктуре ВСУ.