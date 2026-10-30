Госдеп США начал эвакуацию своих дипломатов из Саудовской Аравии Фото: REUTERS.

Госдеп США решил вывезти из Саудовской Аравии часть дипломатов и членов их семей. Причина — угроза безопасности. Об этом ведомство сообщило на своём сайте.

С 23 октября 2026 года сотрудникам, которые не заняты критически важными функциями, вместе с семьями предписано покинуть королевство. В Госдепе пояснили: поддерживаемые Ираном хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» бьют по гражданским аэропортам и другим важным объектам. Есть жертвы среди мирных жителей, транспорт работает со сбоями. Ведомство не исключает, что конфликт быстро выйдет за пределы зоны боёв.

Дипломатам теперь нельзя пользоваться любым аэропортом страны без специального разрешения главы миссии. Причина — недавние ракетные и беспилотные атаки на воздушные гавани. Американцам советуют быть готовыми к ударам по аэропортам, закрытию неба и отмене рейсов.

Ранее появилась информация, что Госдеп Соединенных Штатов временно сокращает численность сотрудников американских посольств в нескольких странах Ближнего Востока.