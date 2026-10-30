Лавров сообщил о разговоре с Рубио на полях встречи глав МИД G20

Глава МИД России Сергей Лавров Фото: REUTERS.

Глава МИД России Сергей Лавров провел беседу с государственным секретарем США Марко Рубио в Атланте, где проходит встреча руководителей внешнеполитических ведомств стран G20. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.

"У нас неплохой был разговор, короткий, по понятным причинам, потому что он как хозяин имеет много функций, которые не позволяют ему много времени тратить на "внедвадцаточные" контакты", - сказал дипломат.

Лавров отметил, что в отношениях Москвы и Вашингтона всегда существовали разногласия, и подобные проблемы будут возникать и в дальнейшем. При этом Россия положительно оценивает готовность Белого дома поддерживать контакты.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия и США приступили к согласованию конкретной даты переговоров по Украине, которые пройдут в Абу-Даби. Помощник президента Юрий Ушаков добавил, что диалог состоится в ноябре.