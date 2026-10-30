Ушаков сообщил, что Россия и США начали согласование даты переговоров в Абу-Даби

Фото: Иван МАКЕЕВ.
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналисту Павлу Зарубину, что Москва и Вашингтон приступили к согласованию конкретной даты переговоров по Украине, которые пройдут в Абу-Даби.
«Мы начали работу по согласованию с американцами дат проведения трехсторонних переговоров Россия, Украина, США, Абу-Даби. Эти переговоры пройдут в ноябре. Сейчас согласовываем дату», — уточнил помощник главы государства.
Ранее Ушаков говорил, что пока нельзя назвать точную дату возможной трёхсторонней встречи по урегулированию украинского конфликта.
Отдельно Ушаков отреагировал на публикацию Financial Times о том, что Европа всё-таки может получить место за столом переговоров по мирному урегулированию. Он напомнил: договорённость о возобновлении трёхсторонних переговоров уже есть, и именно от неё стоит отталкиваться.
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