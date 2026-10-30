Ушаков сообщил, что Россия и США начали согласование даты переговоров в Абу-Даби Фото: Иван МАКЕЕВ.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналисту Павлу Зарубину, что Москва и Вашингтон приступили к согласованию конкретной даты переговоров по Украине, которые пройдут в Абу-Даби.

«Мы начали работу по согласованию с американцами дат проведения трехсторонних переговоров Россия, Украина, США, Абу-Даби. Эти переговоры пройдут в ноябре. Сейчас согласовываем дату», — уточнил помощник главы государства.

Ранее Ушаков говорил, что пока нельзя назвать точную дату возможной трёхсторонней встречи по урегулированию украинского конфликта.

Отдельно Ушаков отреагировал на публикацию Financial Times о том, что Европа всё-таки может получить место за столом переговоров по мирному урегулированию. Он напомнил: договорённость о возобновлении трёхсторонних переговоров уже есть, и именно от неё стоит отталкиваться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«После выборов в Конгресс США Трамп начнет гусарить — ему будет нечего терять»: Большой политпрогноз на итоги голосования