"Их проблема": Лавров на встрече министров G20 заявил, что РФ может свободно продавать топливо на рынок

Лавров: У России нет запрета на продажу топлива кому бы то ни было Фото: REUTERS.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров выступает на саммите глав МИД стран-членов G20. В ходе речи он затронул вопрос топливной сделки между Москвой и Вашингтоном. Сергей Лавров подчеркнул, что у России нет никакого запрета на продажу энергоресурсов "кому бы то ни было".

Глава МИД РФ также призвал не строить иллюзий на счет текущего улучшения отношений между Россией и Штатами. Он сообщил, что "реальных сдвигов" в контактах Москвы и Вашингтона пока нет.

"У России нет запретов на продажу топлива кому бы то ни было, а как США будут справляться со своими ограничениями - их проблема", - сказал Сергей Лавров об антироссийских санкциях.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что на прошлой неделе Москва возобновила поставки дизеля в Соединенные Штаты. Американский лидер Дональд Трамп заверил, что это решение позволит успокоить рост цен на дизель на мировом рынке.