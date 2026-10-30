"Дипломатия семейного фото": Лавров высмеял позицию главы МИД Германии

Глава МИД России Сергей Лавров Фото: REUTERS.

Глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал поведение своего немецкого коллеги Йоханна Вадефуля по отношению к российской стороне как "дипломатию семейного фото".

Российский дипломат напомнил, что месяц назад Вадефуль сам обратился к нему с просьбой организовать встречу в Нью-Йорке.

Однако позднее глава МИД Германии заявил, что выскажет Лаврову претензии в связи с конфликтом на Украине и не намерен фотографироваться с ним.

"Я это называю дипломатией семейного фото. Если для них главное, как они выглядят на семейном фото, кто стоит с ними рядом, ну этим все сказано", - сказал глава МИД России на пресс-конференции в Атланте.

Ранее KP.RU сообщал, что представителей Европы на трехсторонней встрече по Украине не будет. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что европейцы смогут попасть на переговоры в Абу-Даби только при покупке входных билетов.