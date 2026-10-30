"Будет весьма и весьма востребована": Лавров прокомментировал встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина

Лавров сообщил, что идея встречи президентов РФ, США и КНР поддерживается всеми Фото: REUTERS.

Российский, американский и китайский лидеры Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут провести трехсторонние переговоры в КНР. Идею о встрече планируется реализовать на саммите АТЭС. Это предложение поддерживается всеми сторонами. Такой комментарий дал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на встрече министров стран-членов G20 в США.

Политик пояснил, что беседа лидеров особенно важна с учетом текущей непростой международной обстановки. В настоящий момент точных договоренностей об этом нет. При этом каждый из лидеров прибудет на саммит в Китае.

"Конечно, такая встреча будет весьма и весьма востребована", - сказал Сергей Лавров.

Журнал The National Interest считает, что трехсторонние переговоры укрепят позиции Москвы, Пекина и Вашингтона. Каждая из стран "выиграет" от подобных контактов, отметил автор.