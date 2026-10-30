"Получаем удовольствие": Путин объяснил, почему не устает после встреч лидерами Африки

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин после серии встреч с представителями африканских государств вспомнил кавказскую поговорку о времени, проведенном с друзьями, которое не засчитывается в годы жизни человека.

Вечером в пятницу российский лидер провел переговоры в Кремле с председателем совета министров Тоголезской Республики Фором Гнассингбе. Эта встреча стала восьмой за день в рамках серии контактов Путина с руководителями африканских стран.

Гнассингбе обратил внимание на насыщенный график президента России. Он отметил, что накануне наблюдал за многочисленными переговорами Путина и заметил, что тот выглядел значительно менее уставшим, чем остальные участники встреч.

В ответ Путин с улыбкой привел кавказское изречение: "Господин премьер-министр, у нас говорят, что время, проведенное вместе с друзьями, в число лет жизни человека не входит. Поэтому мы просто получаем удовольствие от общения с нашими друзьями из Африки".

Ранее KP.RU сообщал, что Россия и страны Африки подписали шесть документов о сотрудничестве в транспортной сфере. Вице-премьер Андрей Никитин уточнил, что соглашения были заключены с Того и Мозамбиком. Меморандумы подписаны с Сьерра-Леоне, Кенией и ЦАР.