Отказались встать на снимок: на встрече G20 отменили общее фото из-за споров на фоне участия Лаврова

Главы МИД G20 сорвали общее фото из-за отказа фотографироваться с Лавровым Фото: REUTERS.

Организаторы саммита министров иностранных дел G20 в США отменили традиционное совместное фото политиков на фоне разногласий. Оказалось, что ряд участников встречи отказались вставать на снимок рядом с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Так заявляет агентство Bloomberg.

Как поясняется, среди отказавшихся от фото были представители от некоторых европейских стран, включая Германию. Стоит уточнить, что общий снимок носит церемониальный характер и не имеет особого значения. Подобные фотографии указывают на единство участников встречи.

"Отказ Германии и других стран стал мощным символом разногласий, возникших между США и их союзниками из-за попытки президента Дональда Трампа наладить отношения с Россией", - говорится в статье.

Сергей Лавров на полях саммита провел беседу с госсеком США Марко Рубио. Он назвал разговор неплохим.