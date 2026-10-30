"Пусть приезжает": Лавров обозначил условие личной встречи Путина с Зеленским

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский должен приехать в Москву, если намерен провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Дипломат напомнил, что Путин неоднократно подтверждал готовность встретиться с Зеленским, несмотря на сложившуюся ситуацию в отношениях двух стран после его прихода к власти.

Лавров добавил, что президент России озвучил свою позицию в ответ на призывы киевского главаря организовать прямые переговоры. Путин тогда заявил, что готов принять Зеленского в Москве и обеспечить ему необходимую безопасность.

"Еще раз: если он хочет встретиться, пусть приезжает в Москву", - подчеркнул руководитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее KP.RU сообщал, что Путин готов встретиться с Зеленским и не только в Москве. Однако президент назвал условие. Он отметил, что эта встреча должна быть посвящена подписанию мирного договора между Россией и Украиной.