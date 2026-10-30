Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире30 октября 2026 21:33

У Конституционного суда Польши проводят задержания: полиция разгоняет протестующих

В Польше задержали протестующих у здания Конституционного суда республики
Алина КОЧНЕВА
Лидер партии "Право и справедливость" Качиньский выступает перед прессой во время акции протеста

Лидер партии "Право и справедливость" Качиньский выступает перед прессой во время акции протеста

Фото: REUTERS.

Силовики начали задерживать протестующих у здания Конституционного суда Польши. Арестовано минимум три человека. Полиция пытается разогнать участников акции. Об этом сказано на сайте Главной комендатуры полиции страны.

Отмечается, что поводом для задержаний послужило обращение судьи Конституционного суда. Она заявила об угрозе жизни сотрудников инстанции.

"Польская полиция проводит мероприятия по обеспечению безопасности на территории Конституционного суда в Варшаве на фоне обострения ситуации вокруг руководства судебного органа и протестов у его здания", - говорится в материале.

Депутаты Сейма уже сообщили о попытке госпереворота в стране. Президент Польши Кароль Навроцкий на этом фоне экстренно развернул самолет на пути в Сенегал. Сейчас глава государства возвращается в страну.

Польские депутаты заявили о госперевороте, президент Навроцкий развернул самолет в воздухе