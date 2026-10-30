У Конституционного суда Польши проводят задержания: полиция разгоняет протестующих

Лидер партии "Право и справедливость" Качиньский выступает перед прессой во время акции протеста Фото: REUTERS.

Силовики начали задерживать протестующих у здания Конституционного суда Польши. Арестовано минимум три человека. Полиция пытается разогнать участников акции. Об этом сказано на сайте Главной комендатуры полиции страны.

Отмечается, что поводом для задержаний послужило обращение судьи Конституционного суда. Она заявила об угрозе жизни сотрудников инстанции.

"Польская полиция проводит мероприятия по обеспечению безопасности на территории Конституционного суда в Варшаве на фоне обострения ситуации вокруг руководства судебного органа и протестов у его здания", - говорится в материале.

Депутаты Сейма уже сообщили о попытке госпереворота в стране. Президент Польши Кароль Навроцкий на этом фоне экстренно развернул самолет на пути в Сенегал. Сейчас глава государства возвращается в страну.

Польские депутаты заявили о госперевороте, президент Навроцкий развернул самолет в воздухе