Кличко заявил, что часть Киева осталась без водоснабжения после удара

Кличко сообщил о взрыве на критическом объекте, ряд районов остались без воды Фото: REUTERS.

Киев частично остался без электроэнергии и водоснабжения. В украинской столице прогремел ряд взрывов на фоне воздушной тревоги. После этого мэр Киева Виталий Кличко заявил о ЧП на объекте критической инфраструктуры. Так он написал в Telegram-канале.

Виталий Кличко сообщил, что к месту взрыва прибыли сотрудники экстренных служб. Он не пояснил, о каком критическом объекте идет речь.

Известно, что несколько жилых районов Киева несколько часов остаются без света. Затем сообщили о проблемах с подачей воды в городе.

Депутат Рады Сергей Нагорняк предупредил, что Киев может остаться без электричества на пять суток из-за перебоев. Он добавил, что подобный сценарий возможен не только в столице, но и в других украинских городах.