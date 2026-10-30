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НовостиПолитика30 октября 2026 21:42

Кличко заявил, что часть Киева осталась без водоснабжения после удара

Кличко сообщил о взрыве на критическом объекте, ряд районов остались без воды
Алина КОЧНЕВА
Кличко сообщил о взрыве на критическом объекте, ряд районов остались без воды

Кличко сообщил о взрыве на критическом объекте, ряд районов остались без воды

Фото: REUTERS.

Киев частично остался без электроэнергии и водоснабжения. В украинской столице прогремел ряд взрывов на фоне воздушной тревоги. После этого мэр Киева Виталий Кличко заявил о ЧП на объекте критической инфраструктуры. Так он написал в Telegram-канале.

Виталий Кличко сообщил, что к месту взрыва прибыли сотрудники экстренных служб. Он не пояснил, о каком критическом объекте идет речь.

Известно, что несколько жилых районов Киева несколько часов остаются без света. Затем сообщили о проблемах с подачей воды в городе.

Депутат Рады Сергей Нагорняк предупредил, что Киев может остаться без электричества на пять суток из-за перебоев. Он добавил, что подобный сценарий возможен не только в столице, но и в других украинских городах.