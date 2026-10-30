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НовостиВ мире30 октября 2026 22:26

Власти Судана заявили об использовании в конфликте прибывшего с Украины оружия США

Глава МИД Салем: Судан подтвердил Вашингтону данные об оружии США с Украины
Алина КОЧНЕВА
Судан подтвердил Вашингтону данные об оружии США с Украины

Судан подтвердил Вашингтону данные об оружии США с Украины

Фото: REUTERS.

В Судане во время вооруженного конфликта использовалось поступившее с территории Украины американское оружие. Власти страны направили Вашингтону соответствующие доказательства. Об этом уведомил глава МИД Судана Мухиеддин Салем в диалоге с РИА Новости.

Министр пояснил, что подтверждающие документы были передали Соединенным Штатам еще в 2025 году. Он лично возглавлял делегацию в Вашингтоне, указал политик.

"Мы передали американской стороне многочисленные доказательства и документы, подтверждающие использование в Судане американского оружия, которое попало туда с Украины и других источников", - рассказал Мухиеддин Салем.

Госдеп США вновь одобрил продажу Киеву 500 ракет для комплексов Patriot. Сумма сделки составила 2,1 миллиарда долларов.