Власти Судана заявили об использовании в конфликте прибывшего с Украины оружия США

Судан подтвердил Вашингтону данные об оружии США с Украины Фото: REUTERS.

В Судане во время вооруженного конфликта использовалось поступившее с территории Украины американское оружие. Власти страны направили Вашингтону соответствующие доказательства. Об этом уведомил глава МИД Судана Мухиеддин Салем в диалоге с РИА Новости.

Министр пояснил, что подтверждающие документы были передали Соединенным Штатам еще в 2025 году. Он лично возглавлял делегацию в Вашингтоне, указал политик.

"Мы передали американской стороне многочисленные доказательства и документы, подтверждающие использование в Судане американского оружия, которое попало туда с Украины и других источников", - рассказал Мухиеддин Салем.

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