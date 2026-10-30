Иволгинского потрошителя подозревают в каннибализме: что известно о деле Орунбаева

Серийного маньяка Орунбаева подозревают в каннибализме Фото: Анна КОЛЬЧЕНКО.

Серийного убийцу Кегашбека Орунбаева, известного как иволгинский потрошитель, подозревают в каннибализме из-за новых фактов в расследовании. Об этом сообщили в оперативных службах.

"Есть факты, говорящие о том, что Орунбаев в отношении своих жертв занимался каннибализмом. Все это будет тщательно проверяться следствием", - сказал собеседник ТАСС.

Напомним, что Орунбаева доставили в Красноярский край после того, как он признался в убийстве женщины, совершенном в Канске в 1997 году. Всего на его счету девять убийств.

В 2013 году суд приговорил маньяка к пожизненному лишению свободы за убийства и изнасилования женщин. В настоящее время он отбывает наказание в "Черном дельфине".

Ранее KP.RU сообщал, что Александр Пичушкин, известный как "битцевский маньяк", пытается добиться перевода в другую колонию. Он обратился в Верховный суд России с жалобой на решение об отказе в его переводе ближе к Москве.