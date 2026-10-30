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НовостиВ мире30 октября 2026 22:45

Трамп заявил, что Штаты заработали на Венесуэле и окупили войну в Иране

Трамп: доходы от венесуэльской нефти в 10 раз превысили расходы на войну в Иране
Алина КОЧНЕВА
Трамп: доходы от венесуэльской нефти в 10 раз превысили расходы на войну в Иране

Трамп: доходы от венесуэльской нефти в 10 раз превысили расходы на войну в Иране

Фото: REUTERS.

Хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил об экономических успехах Вашингтона. По его данным, американцы заработали на венесуэльской нефти больше, чем потратили на военные действия в Иране. Политик утверждает, что доходы от прошлой операции в 10 раз превысили расходы на нынешнюю. Об этом Дональд Трамп сказал журналистам.

Президент США счел весьма бюджетной войну против Ирана. Он заверил, что американцы "потратили очень мало" на операцию.

"Все деньги, которые мы потратили, мы в большем объеме заработали в месте под названием Венесуэла, в 10 раз", - прокомментировал Дональд Трамп.

Вашингтон намерен продолжить военные действия в Иране в случае дипломатической неудачи. США перебрасывают дополнительные силы на Ближний Восток в рамках подготовки к возможному возобновлению ударов.