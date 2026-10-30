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НовостиПолитика30 октября 2026 22:55

"Надо спуститься на землю": Лавров высказался о дизельной сделке России и США

Лавров призвал спуститься на землю из-за восторгов от дизельной сделки с США
Мария ПАНЮТИНА
Лавров призвал спуститься на землю из-за восторгов от дизельной сделки с США

Лавров призвал спуститься на землю из-за восторгов от дизельной сделки с США

Фото: REUTERS.

Глава МИД России Сергей Лавров призвал не переоценивать значение дизельной сделки с США и не воспринимать ее как признак прорыва в отношениях двух стран. Об этом он заявил на пресс-конференции в Атланте.

Министр уточнил, что Россия готова поддерживать экономические инициативы, если они отвечают интересам обеих сторон.

"Что касается восторженных возгласов некоторых наших политологов и экспертов о том, что дизельная сделка прорвала блокаду, надо все-таки спуститься на землю и иллюзиями не питаться", - сказал дипломат.

Лавров призвал учитывать предыдущий опыт взаимодействия с Западом, сохранять прагматичный подход и ориентироваться прежде всего на национальные интересы.

Ранее KP.RU сообщал, что первые три танкера с российским дизельным топливом уже были направлены в сторону восточного побережья Атлантического океана. Вице-премьер Александр Новак уточнил, что осуществление поставок происходит при поддержке РФПИ.