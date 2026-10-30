В США предрекли начало новой военной операции в Иране в начале ноября

США могут начать боевые действия в Иране 4 ноября Фото: REUTERS.

Американское руководство активно готовится к возобновлению войны против Ирана. Боевые действия могут начаться 4 ноября, сообщает телеканал MS NOW.

По данным источников, выбор даты обусловлен завершением выборов в Конгресс. Собеседники телеканала уведомили, что Вашингтон проинформировал страны Ближнего Востока об эскалации конфликта. В материале сказано, что Штаты готовятся к "короткому интенсивному раунду ударов".

Американский телеканал сообщил, что союзники Вашингтона пытаются добиться деэскалации конфликта. Они опасаются ответных действий Ирана.

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что американцы заработали на венесуэльской нефти больше, чем потратили на военные действия в Иране. Политик утверждает, что доходы превысили расходы в 10 раз.