"Не верьте им": Лавров указал немецкому журналисту на ложь украинских властей

Лавров призвал прессу не верить украинским политикам Фото: REUTERS.

Глава МИД России Сергей Лавров пообщался с прессой на саммите министров иностранных дел стран G20. Журналист немецкой медиакомпании Deutsche Welle* задал политику вопрос о контактах президента РФ Владимира Путина с бывшим комиком Владимиром Зеленским. Корреспондент спросил, почему Москва якобы предпочитает телефонный разговор встрече "с глазу на глаз". Сергей Лавров в ответ на это призвал не верить украинским политикам.

Такая реакция поступила после слов немецкого журналиста, что соответствующая информация поступила из Киева. Там считают, что Москва якобы отказывается от личных встреч на высшем уровне. Об этом сказали сами украинские чиновники, заверил журналист.

"А, не верьте им", - прокомментировал Сергей Лавров.

Он напомнил, что Владимир Путин готов встретиться с Зеленским. Для этого бывший комик должен прибыть в Москву, констатировал Сергей Лавров.

*- признана СМИ-иноагентом и нежелательной организацией в России