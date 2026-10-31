В пяти регионах России средняя зарплата превысила 150 тысяч рублей

В нескольких регионах РФ зафиксировали среднюю зарплату в 150 тысяч Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В августе в ряде регионов России зафиксировали среднюю зарплату более 150 тысяч рублей. Всего таких субъектов пять. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статистические данные.

Так, самые высокие средние зарплаты вновь заметили на Чукотке. Там доходы жителей оценили в 220 тысяч рублей. Наиболее высокие средние зарплаты также зафиксировали в Магаданской области. В регионе в августе в среднем получали порядка 192 тысяч.

Зарплаты свыше 150 тысяч рублей зафиксировали в Ямало-Ненецком автономном округе, Москве и на территории Камчатского края.

Разница между регионами с самой высокой и самой низкой средней зарплатой в августе достигла почти 176 тысяч рублей. Согласно статистике, наименьшее значение зафиксировано в Ингушетии. Там в среднем получают 44 048 рублей.