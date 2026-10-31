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НовостиПолитика31 октября 2026 0:30

Лавров побеседовал с главами МИД стран G20: с кем удалось поговорить

Лавров "на ногах" пообщался с министрами стран G20 в океанариуме Атланты
Алина КОЧНЕВА
Лавров "на ногах" пообщался с министрами стран G20. Фото: Telegram-канал Марии Захаровой

Лавров "на ногах" пообщался с министрами стран G20. Фото: Telegram-канал Марии Захаровой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в приеме для руководителей делегаций стран-членов G20. Мероприятие прошло в океанариуме Атланты. Там глава МИД РФ "на ногах" пообщался с иностранными министрами. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова в Telegram-канале.

Согласно прикрепленным к посту фотографиям, Сергей Лавров побеседовал с госсекретарем США Марко Рубио, главой МИД Турции Хаканом Фиданом и другими официальными лицами.

"С приветственным словом выступил Госсекретарь Марко Рубио. А затем начались те самые контакты "на ногах", вызвавшие невероятный ажиотаж у фотографов", - подписала Мария Захарова.

Сергей Лавров в ходе выступления оценил идею встречи российского, американского и китайского лидеров Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Это предложение поддерживается всеми сторонами, подтвердил глава МИД РФ.