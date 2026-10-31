Родительский контроль мешает развитию критического мышления: как не вырастить жертву мошенников

Психолог предупредил, что гиперопека превращает ребенка в жертву мошенников Фото: Евгения ГУСЕВА.

Дети могут стать жертвами мошенников из-за излишней опеки со стороны родителей. Тотальный контроль не дает ребенку развить критическое мышление. Так гиперопека превращает детей в жертв обмана. Об этом предупредил медицинский психолог и руководитель центра судебно-психологических экспертиз "Академия стратегических инициатив" Виктор Гульдан в беседе с РИА Новости.

Эксперт добавил, что под влиянием мошенников ребенок не осознает опасность своих действий. С точки зрения закона такое поведение можно рассматривать как вынужденное, указал психолог.

"Если ребенок постоянно воспитывался под жестким надзором и беспрекословно слушался родителей, он легко следует инструкциям, исходящим якобы от силовых органов или управляющих компаний. Подросток начинает выполнять указания, будучи уверенным, что участвует в оперативной деятельности", - заключил Виктор Гульдан.

В МВД раскрыли новую мошенническую схему. Теперь злоумышленники начали присылать фальшивые квитанции для оплаты услуг ЖКХ, штрафов ГИБДД и налогов.