Срочно оплатите штраф по QR-коду: раскрыта новая схема мошенников

Схема с распространением поддельных квитанций по почтовым ящикам граждан применялась и раньше, но мошенники продолжают ее дорабатывать Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В МВД раскрыли новую мошенническую схему: злоумышленники штампуют фальшивые квитанции для оплаты ЖКХ, штрафов ГИБДД и налогов.

Так, по данным ведомства, мошенники для получения денег используют собственные QR-коды и ссылки на оплату. При сканировании QR-кода плательщик попадает на поддельный платежный сервис. После введения данных банковской карты ваши деньги улетают мошенникам.

- Сама схема с распространением по почтовым ящикам граждан поддельных квитанций для оплаты применялась и раньше, но мошенники продолжают ее дорабатывать. Главная опасность тут - напечатанный на извещении QR-код, - рассказал KP.RU руководитель службы информационной безопасности ГК InfoWatch Роман Алабин.

Эксперт отмечает, что отличия ложных квитанций от официальных хоть и незначительные, малозаметные глазу, но, тем не менее, они есть. Именно поэтому так важно быть внимательными перед тем, как осуществлять какие-то платежи по бумажным квитанциям. Так, например, название сайта для оплаты коммунальных услуг (домен) может не совпадать с официальным и отличаться буквально на один-два символа. Кроме этого, на уведомлении может стоять пометка «Срочно оплатить» или быть указан срок, не превышающий нескольких дней. Это делается для того, чтобы заставить человека поспешить и снизить внимание.

- В таких случаях не стоит сканировать QR-код, потому что он может не просто содержать реквизиты для перечисления средств мошенникам, но и вести на сторонний сайт для установки на смартфон зловредного приложения. Отмечу, что гораздо безопаснее оплачивать услуги ЖКХ через приложение Госуслуг либо через официальные приложения банков. Сейчас государственные и банковские экосистемы развиты настолько, что бумажные документы для оплаты можно в целом исключить, это значительно повысит уровень безопасности, - дает совет Роман Алабин.

Вот, какие советы дает эксперт на случай, если вы обнаружили в ящике квитанцию, которая вызывает подозрения.

1. Сразу проверьте личный кабинет плательщика - есть ли в нем начисления

2. Не переходите по QR-коду

3. Если вы все же перешли по QR-коду на мошеннический ресурс и ввели номер своей карты, сразу заблокируйте ее в приложении банка.

4. Сфотографируйте липовую квитанцию. Сообщите в организацию, от которой вам приходят официальные платежки, о том, что пришел поддельный документ.

5. Подайте заявление в полицию

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