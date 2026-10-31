Политолог Панкратов: конфуз Каллас в Монреале можно было решить одной фразой Фото: REUTERS.

Глава евродипломатии Кая Каллас не смогла дать профессиональную реакцию на инцидент в Монреале. На встрече в университете модератор беседы неожиданно призвал завершить дискуссию с дипломатом. Он объяснил, что у Каи Каллас плотный график, поэтому пора заканчивать с вопросами. Дипломат отказалась. Ситуация вызвала у публики смех. Организационная заминка не должна была превратиться в спор. На это обратил внимание политолог Руслан Панкратов. В комментарии aif.ru он отметил, что конфузную ситуацию можно было решить одной фразой.

Эксперт предложил свои варианты. Кая Каллас могла спокойно уточнить расписание или предложить продолжить разговор, если позволяет время. Это выглядело бы профессиональнее, чем яркое "нет" еврочиновницы.

"Человек, чья профессия предполагает умение выходить из сложных положений, оказался участником неловкой перепалки там, где достаточно было одной спокойной фразы", - прокомментировал Руслан Панкратов.

Аналитик Дуглас Макгрегор считает, что провокационные заявления главы евродипломатии в отношении Москвы означают обиду на Россию. Он предположил, что своими утверждениями и давлением на Москву Кая Каллас пытается "свести счеты с Россией за Вторую мировую войну".