"Они хотят уничтожить страну": Трамп рассказал, кто стоит за протестами во Франции

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил, что участники протестов во Франции стремятся разрушить страну. Об этом он сообщил, выступая перед республиканцами во Флориде.

Глава Белого дома затронул ситуацию в Париже после того, как его речь прервал один из протестующих. Трамп считает, что за митинги платит американский финансист Джордж Сорос.

"Дело в нелегальной иммиграции и подобных людях. Они хотят уничтожить страну. Но эту страну они не уничтожат, здесь этого не произойдет", - подчеркнул американский лидер.

Ранее KP.RU сообщал, что во Франции идут массовые протесты из-за роста цен на топливо и снижения покупательной способности населения. Жители готовятся к очередной волне. Так, 31 октября на общенациональные акции могут выйти до полумиллиона человек.