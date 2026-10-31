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НовостиВ мире31 октября 2026 2:07

"Голливуд опустел": Трамп заявил о гибели киноиндустрии в США

Трамп обвинил демократов в крахе американской киноиндустрии
Алина КОЧНЕВА
Трамп обвинил демократов в крахе американской киноиндустрии

Трамп обвинил демократов в крахе американской киноиндустрии

Фото: REUTERS.

Американский лидер Дональд Трамп считает, что Голливуд переживает глубокий кризис. По его мнению, в стране наблюдается крах киноиндустрии. Политик обвинил во всем демократов. Так Дональд Трамп высказался в ходе предвыборного митинга во Флориде.

Президент США назвал главной проблемой Голливуда переезд кинопроизводства из Штатов в другие страны. При этом администрация Вашингтона продолжает помогать индустрии, заверил политик.

"Голливуд опустел из-за иностранных государств. Демократы допустили это", - заявил Дональд Трамп.

Профессор Назаретского университета Тимоти Ниланд предположил, что победа демократов на промежуточных выборах в Конгресс может привести к возобновлению расследований в отношении президента США. Он также предрек импичмент шефа Пентагона Пита Хегсета в случае поражения республиканцев.