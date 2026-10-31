Известные пранкеры Вован и Лексус попали в базу данных ГУР МО Украины

Пранкеры Вован и Лексус Фото: Евгения ГУСЕВА.

Российский дуэт пранкеров Вован и Лексус - Владимир Кузнецов и Алексей Столяров - оказался в базе данных Главного управления разведки МО Украины. Такие сведения появились в карточке на соответствующем портале.

Киев обвиняет пранкеров в якобы дискредитации Украины и официальных лиц страны. Поводом для внесения Вована и Лексуса в базу данных ГУР также стали посты о поддержке российских властей и сборы средств на нужды армии РФ.

Российские пранкеры, кроме того, неоднократно посещали Крым, ДНР и ЛНР.

Между тем астролог и телеведущая Тамара Глоба попала в базу украинского сайта "Миротворец". Создатели сайта обвинили ее в поддержке России и якобы посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины.