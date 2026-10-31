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НовостиОбщество31 октября 2026 2:15

Известные пранкеры Вован и Лексус попали в базу данных ГУР МО Украины

Российские пранкеры Вован и Лексус оказались в базе ГУР Украины из-за дискредитации Киева
Алина КОЧНЕВА
Пранкеры Вован и Лексус

Пранкеры Вован и Лексус

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Российский дуэт пранкеров Вован и Лексус - Владимир Кузнецов и Алексей Столяров - оказался в базе данных Главного управления разведки МО Украины. Такие сведения появились в карточке на соответствующем портале.

Киев обвиняет пранкеров в якобы дискредитации Украины и официальных лиц страны. Поводом для внесения Вована и Лексуса в базу данных ГУР также стали посты о поддержке российских властей и сборы средств на нужды армии РФ.

Российские пранкеры, кроме того, неоднократно посещали Крым, ДНР и ЛНР.

Между тем астролог и телеведущая Тамара Глоба попала в базу украинского сайта "Миротворец". Создатели сайта обвинили ее в поддержке России и якобы посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины.