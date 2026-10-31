МИД Мексики заявил об отсутствии у Техаса права менять границу с США

МИД Мексики заявил об отсутствии у Техаса права менять границу Фото: REUTERS.

Власти американского штата Техас не вправе самостоятельно определять принадлежность островов на реке Рио-Браво или менять границу. Об этом сообщило министерство иностранных дел Мексики.

Накануне техасские власти заявили о принадлежности штату девяти островов, расположенных на реке Рио-Браво.

"Международная граница проходит по правилам, установленным международным договором, и не может быть изменена решением правительства штата", - следует из заявления.

В ведомстве подчеркнули, что согласно Договору о границе 1970 года, разделительная линия на Рио-Браво проходит по центру обычного русла реки. Она определяет принадлежность территорий по обе стороны границы независимо от их прежнего статуса.

Ранее власти США выпустили предупреждение для своих граждан, что им угрожает опасность в Мексике. Американское посольство приостановило работу. Гражданам США рекомендовали избегать правительственных зданий и искать убежище в случае "инцидентов".