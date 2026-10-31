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НовостиОбщество31 октября 2026 2:34

В России предложили новые методы лечения мозолей: что известно

Минздрав разработал новый стандарт лечения мозолей у взрослых
Мария ПАНЮТИНА
Минздрав разработал новый стандарт лечения мозолей у взрослых

Минздрав разработал новый стандарт лечения мозолей у взрослых

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Минздрав России подготовил проект стандарта медицинской помощи взрослым пациентам с мозолями и омозолелостями. Средняя продолжительность амбулаторного лечения одного случая составит 39 дней.

В перечень диагностических мероприятий включены консультация дерматовенеролога и микробиологическое исследование кожных выделений для определения чувствительности к антибактериальным и противогрибковым препаратам.

Кроме того, при лечении предусмотрены консультации хирурга. Среди рекомендуемых методов терапии указаны электрокоагуляция и лазерное удаление пораженных тканей кожи. В список лекарственных средств вошли препараты с мочевиной.

Ранее KP.RU сообщал, что в России начнут по новым стандартам лечить панические атаки. В Минздраве уточнили, что в качестве терапии могут назначить индивидуальные и групповые занятия, а также транскраниальную магнитную стимуляцию.