Следователю по делу блогера Лерчек не стали избирать меру пресечения

Валерия Чекалина Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Блогер Валерия Чекалина обвинила следователя в пропаже ряда ювелирных изделий. Украшения были изъяты во время предварительного расследования по уголовному делу Лерчек. Однако правоохранители не избрали в отношении обвиняемого никакой меры пресечения, сообщает ТАСС.

Фигурант заявил о своей непричастности к пропаже украшений. Он отрицает обвинения в халатности.

"В отношении фигуранта не стали избирать или просить для него избрать такую меру, как запрет определенных действий или подписку о невыезде и надлежащем поведении, так как правоохранители не усмотрели в этом необходимости", - рассказали в правоохранительных органах.

Адвокат Лерчек Константин Третьяков сообщил, что Валерия Чекалина получила официальное приглашение на лечение из китайской клиники. Защита заверила документ у нотариуса и уже подала в суд ходатайство с просьбой разрешить поездку за границу.