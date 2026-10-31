Боец Федор Емельяненко и более 40 спортсменов из РФ попали в базу ГУР Украины: в чем причина

Боец Федор Емельяненко Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Чемпион мира по смешанным единоборствам Федор Емельяненко оказался в базе Главного управления разведки Минобороны Украины. Кроме того, в антироссийский перечень попали еще 44 спортсмена. Об этом свидетельствуют данные базы ГУР, пишет РИА Новости.

Бойца Федора Емельяненко обвинили в поддержке политики России и проведения спецоперации на Украине. Кроме того, ГУР не оценило заявления спортсмена по вопросу принадлежности Крыма.

Спорт политизировали уже давно, однако еще активнее это начали делать на фоне конфликта на Украине. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев подчеркнул, что в стране проводят "дипломатическую и юридическую операцию" по возвращению атлетов из России в мировой спорт. Сейчас Олимпийский комитет восстановлен решением МОК.