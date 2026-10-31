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НовостиОбщество31 октября 2026 2:59

Мошенники обманывают россиян в интернет-магазинах: на что обратить внимание при покупках

МВД перечислило главные признаки мошеннических интернет-магазинов
Мария ПАНЮТИНА
МВД перечислило главные признаки мошеннических интернет-магазинов

МВД перечислило главные признаки мошеннических интернет-магазинов

Фото: REUTERS.

Слишком низкие цены, отсутствие сведений о продавце и контактной информации могут свидетельствовать о том, что интернет-магазин создан мошенниками. Об этом говорится в материалах МВД.

По данным ведомства, аферисты часто привлекают людей товарами по ценам значительно ниже рыночных. На поддельных сайтах могут размещать сообщения об ограниченном количестве продукции и другие предложения, призванные подтолкнуть к быстрой покупке.

Еще одним признаком обмана может быть отсутствие привычных способов получения заказа. Вместо курьерской доставки или самовывоза мошенники требуют внести предоплату якобы за услуги транспортной компании, а в подтверждение платежа присылают поддельные квитанции.

В МВД добавили, что также на фальшивых страницах могут отсутствовать контактные данные и информация о продавце. Вместо них посетителям предлагают заполнить специальную форму обратной связи.

Ранее KP.RU сообщал, что мошенники начали использовать новую схему обмана россиян, представляясь сотрудниками популярных маркетплейсов. Злоумышленники обещают гражданам подарки за активное использование сервисов.