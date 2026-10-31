Apple вернула титул самой дорогой компании в мире

Компания Apple обогнала Nvidia и вновь стала самой дорогой в мире Фото: REUTERS.

По данным на 30 октября американская компания Apple вновь является самой дорогой в мире. Корпорация обогнала Nvidia. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на результаты пятничной распродажи акций.

Рыночная капитализация Apple составляет 5,03 триллиона долларов. Акции Nvidia закрылись с оценкой в 4,93 триллиона долларов. До этого в течение трех месяцев корпорация Apple уступала конкуренту. В последний раз компания вырвалась на лидирующую строчку в июле.

В России тем временем определили топ самых богатых женщин. Первую строчку вполне ожидаемо заняла основательница Wildberries Татьяна Ким. Она вновь признана богатейшей женщиной России. Татьяна Ким возглавила топ в пятый раз. По данным Forbes, капитал бизнесвумен составил 5 миллиардов долларов.