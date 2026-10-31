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НовостиВ мире31 октября 2026 3:20

На Западе обвинили Туска и Навроцкого в происходящем в Польше: спор привел к смуте

Politico назвала борьбу Туска и Навроцкого причиной политического краха в Польше
Алина КОЧНЕВА
Politico назвала борьбу Туска и Навроцкого причиной политического краха в Польше

Politico назвала борьбу Туска и Навроцкого причиной политического краха в Польше

Фото: REUTERS.

Правительство премьер-министра Польши Дональда Туска грезит мыслью о реформации судебной системы. Оно ставит главной задачей достижение верховенства закона. Из-за борьбы Дональда Туска с президентом Польши Каролем Навроцким в стране возник хаос. Спор привел к политическому краху в республике, считает газета Politico.

Автор статьи заявил, что противостояние чиновников закончилось попыткой отстранения руководства Конституционного трибунала от власти. Оппозиция обвинила Дональда Туска в государственном перевороте.

Стоит напомнить, что судьи, которым запретили рассматривать дела, попытались сместить с должности руководителей трибунала. Это спровоцировало массовые протесты.

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