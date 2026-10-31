Между Россией и Израилем могут расширить авиасообщение: Тель-Авив заинтересован в туристах из РФ

Посол Йосеф указал на интерес Израиля к увеличению рейсов с Россией Фото: Рамиль ГАЛИ.

Израильские власти заинтересованы в увеличении туристического потока между Москвой и Тель-Авивом. При этом сейчас страны проходят довольно тяжелый этап в отношениях. С таким комментарием выступил израильский посол в России Одед Йосеф. В беседе с РИА Новости он сообщил, что Израиль в любом случае заинтересован в увеличении рейсов с РФ.

Посол признал, что государства сталкиваются с проблемами в сфере безопасности. Однако туристы продолжают посещать и Россию, и Израиль, добавил он.

"Конечно, мы хотим увеличить количество рейсов между странами", - подытожил Одед Йосеф.

Сейчас Россия расширяет авиасообщение с государствами Африки. Вице-премьер РФ Андрей Никитин заявил, что страна готова принимать заявки от авиакомпаний всех стран континента. Главным условием для запуска новых рейсов остаются экономическая выгода для перевозчиков и стабильный пассажиропоток.