Перерасчет пенсии стал новой уловкой мошенников: как обманывают россиян

Мошенники крадут аккаунты россиян под предлогом перерасчета пенсий Фото: Ольга ЮШКОВА.

Мошенники представляются сотрудниками Соцфонда и предлагают записаться на прием для перерасчета пенсии из-за якобы неучтенного трудового стажа. Об этом рассказал сенатор Артем Шейкин.

"Человеку предлагают записаться на прием, а для подтверждения мошенник просит продиктовать код из смс, который в действительности нужен для входа на "Госуслуги", - сказал он для РИА Новости.

Шейкин уточнил, что схема выглядит убедительно, поскольку аферисты не требуют перевести деньги, а предлагают посетить официальное учреждение. Однако после получения кода они могут завладеть учетной записью.

Ранее KP.RU сообщал, что слишком низкие цены и отсутствие сведений о продавце могут указывать на то, что интернет-магазин создан мошенниками. Еще одним признаком обмана может быть отсутствие привычных способов получения заказа.