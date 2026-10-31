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НовостиОбщество31 октября 2026 3:31

Перерасчет пенсии стал новой уловкой мошенников: как обманывают россиян

Шейкин: мошенники крадут аккаунты россиян под предлогом перерасчета пенсий
Мария ПАНЮТИНА
Мошенники крадут аккаунты россиян под предлогом перерасчета пенсий

Мошенники крадут аккаунты россиян под предлогом перерасчета пенсий

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Мошенники представляются сотрудниками Соцфонда и предлагают записаться на прием для перерасчета пенсии из-за якобы неучтенного трудового стажа. Об этом рассказал сенатор Артем Шейкин.

"Человеку предлагают записаться на прием, а для подтверждения мошенник просит продиктовать код из смс, который в действительности нужен для входа на "Госуслуги", - сказал он для РИА Новости.

Шейкин уточнил, что схема выглядит убедительно, поскольку аферисты не требуют перевести деньги, а предлагают посетить официальное учреждение. Однако после получения кода они могут завладеть учетной записью.

Ранее KP.RU сообщал, что слишком низкие цены и отсутствие сведений о продавце могут указывать на то, что интернет-магазин создан мошенниками. Еще одним признаком обмана может быть отсутствие привычных способов получения заказа.