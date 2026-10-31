Стоимость фьючерса на золото впервые за год опустилась ниже 3900 долларов

Стоимость декабрьского фьючерса на золото снизилась на 3,3% Фото: Мария ЛЕНЦ.

Золото резко упало в цене 30 октября. Стоимость декабрьского фьючерса на бирже Comex опустилась ниже 3900 долларов за тройскую унцию. Это самая невысокая цена за год. В последний раз стоимость золота ниже 3900 долларов фиксировалась в ноябре 2025-го.

Фьючерс подешевел за день сразу на 3,3%. Наименьшая цена составила 3898,40 доллара.

Днем ранее крупные убытки понесла криптобиржа Binance. Платформа подверглась хакерской атаке. После появления сообщений о взломе рынок криптовалют резко упал. Так, цена биткоина снизилась более, чем на 3%. В первые часы цена на криптовалюту колебалась в диапазоне от 78 000 до 79 000 долларов. Сильнее всех от атаки хакеров пострадал токен Binance BNB. Его снижение составило около 8%. Цена BNB упала примерно до 694-715 долларов.