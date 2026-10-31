Режим беспилотной опасности объявили на Урале, закрыты два аэропорта

Режим беспилотной опасности объявили на Урале Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Режим беспилотной опасности объявили в Свердловской области из-за угрозы возможной атаки киевского режима. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

По данным ведомства, в Свердловской области предупреждение распространили ранним утром 31 октября. Жителям рекомендовали укрыться в безопасном месте и держаться подальше от окон.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Екатеринбурга и Перми. В Росавиации уточнили, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим атаковал Брянскую область. ВСУ нанесли удар беспилотником по частному жилому дому. Губернатор Егор Ковальчук добавил, что в результате погиб 19-летний мирный житель.