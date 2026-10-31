ВС РФ поразили южнее Одессы сухогруз, доставлявший грузы ВСУ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) поразили сухогруз южнее Одессы, который доставлял грузы, предназначенные для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«На переходе морем в 18 км южнее Одессы поражено морское судно типа сухогруз, доставлявшее грузы, предназначенные для ВСУ», - отмечается в сообщении.

В военном ведомстве также сообщили, что российские войска в течение ночи нанесли удары по объектам логистической и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины.

Сайт KP.RU также писал, что в Киеве высокоточным ударом была поражена ТЭЦ-6, обеспечивавшая электроэнергией объекты военной логистики. Также в Харькове нанесены удары производственным цехам в промышленной зоне «Протон», где осуществлялся выпуск комплектующих для ВСУ, а также складские помещения.