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НовостиПолитика31 октября 2026 5:21

ВС РФ поразили южнее Одессы сухогруз, доставлявший грузы ВСУ

Российские войска нанесли удары по объектам ВПК Украины в течение ночи
Вениамин ЗАХАРОВ
ВС РФ поразили южнее Одессы сухогруз, доставлявший грузы ВСУ

ВС РФ поразили южнее Одессы сухогруз, доставлявший грузы ВСУ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) поразили сухогруз южнее Одессы, который доставлял грузы, предназначенные для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«На переходе морем в 18 км южнее Одессы поражено морское судно типа сухогруз, доставлявшее грузы, предназначенные для ВСУ», - отмечается в сообщении.

В военном ведомстве также сообщили, что российские войска в течение ночи нанесли удары по объектам логистической и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины.

Сайт KP.RU также писал, что в Киеве высокоточным ударом была поражена ТЭЦ-6, обеспечивавшая электроэнергией объекты военной логистики. Также в Харькове нанесены удары производственным цехам в промышленной зоне «Протон», где осуществлялся выпуск комплектующих для ВСУ, а также складские помещения.