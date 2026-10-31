Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика31 октября 2026 5:37

Режим беспилотной опасности в Волгоградской области продержался 10 часов

Предупреждение о угрозе атаки БПЛА действовала в Волгоградской области с вечера 30 октября
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Режим беспилотной опасности в Волгоградской области продержался 10 часов

Режим беспилотной опасности в Волгоградской области продержался 10 часов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В Волгоградской области полностью отменили режим беспилотной и ракетной опасности. Предупреждение о угрозе атаки БПЛА, действовавшее на территории региона с вечера 30 октября, было официально снято утром 31 октября в 06:56. В общей сложности особый режим продолжался почти 10 часов.

Параллельно в регионе объявлялась и ракетная опасность. Соответствующее оповещение было разослано экстренными службами РСЧС в 05:00, однако уже через 51 минуту — в 05:51 — сигнал тревоги отменили.

В период действия ограничений экстренные службы призывали жителей соблюдать меры предосторожности, не подходить к окнам и находить укрытия. На данный момент все предупреждения сняты, инфраструктура и экстренные службы региона работают в штатном режиме.

В Саратовской и Ростовской областях также сняли режим ракетной опасности.

Напомним, днем ранее, 30 октября, в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны за неделю сбили шесть ракет большой дальности «Нептун» и около 6,9 тысячи украинских беспилотников самолетного типа.