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НовостиВ мире31 октября 2026 5:45

Полиция Варшавы задержала троих протестующих

Полиция Варшавы задержала протестующих за проникновение на территорию Конституционного суда
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Полиция Варшавы задержала троих протестующих

Полиция Варшавы задержала троих протестующих

Фото: Артем КИЛЬКИН.

Полиция Варшавы задержала троих человек, пробравшихся через ограждение на территорию Конституционного суда в ходе ночных протестов. Об этом правоохранительные органы польской столицы сообщили в социальной сети X.

В ведомстве пояснили, что меры по усилению безопасности были приняты после официальных обращений генерального прокурора страны и представителей самого суда. При этом в полиции подчеркнули, что сотрудники не входили внутрь здания и ограничились охраной прилегающего периметра.

Напомним, массовые протесты в Варшаве вспыхнули из-за назначения судьей Конституционного суда Марчина Берека, бывшего министра в правительстве Дональда Туска. Ситуация обострилась в ночь на 31 октября при попытке штурма здания Конституционного суда. На фоне этих событий президент Кароль Навроцкий прервал визит в Сенегал и срочно вернулся в Варшаву.