Назван самый подорожавший товар на мировых рынках: его покупают в ЕС

Газ в ЕС стал самым подорожавшим товаром на мировых рынках с начала года Фото: REUTERS.

Стоимость природного газа в Европейском союзе с начала года выросла в 3,6 раза (на 259,31%), что сделало его лидером по росту цен среди всех биржевых товаров в мире. Об этом говорит анализ данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов, проведенный РИА Новости.

Второе место по темпам роста также занял газ в Великобритании, подорожавший более чем в три раза — на 239,55%. На третьей строчке оказался сжиженный природный газ (СПГ) с поставкой в Японию и Южную Корею (+233,52%).

Среди продовольственных товаров сильнее всего поднялись в цене рис (+81,45%), ячмень (+40,11%) и рапс (+33,6%), тогда как апельсиновый сок и кофе подешевели на 33,28% и 18,15% соответственно. В категории промышленных металлов лидером роста стала горячекатаная сталь в рулонах (+52,83%), а наибольшее падение продемонстрировал гидроксид кобальта (-43,36%).

При этом глава «Газпрома» Алексей Миллер прогнозирует, что стоимость газа в Европе зимой может вырасти до 2,5 тысяч долларов за тысячу кубометров из-за низкого уровня запасов топлива в подземных хранилищах. Он обратил внимание, что прогнозируемый экспертами 1 200 долларов за тысячу кубометров на пик осенне-зимнего потребления оказался реальным уже в октябре.