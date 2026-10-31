Средства ПВО за ночь сбили 433 украинских беспилотника над регионами России. Фото: REUTERS.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение минувшей ночи уничтожили 433 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

Как отметили в военном ведомстве, дроны ВСУ были сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Тульской, Орловской, Оренбургской, Смоленской, Тамбовской, Ростовской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областями. Кроме того, беспилотники ликвидировали над республиками Татарстан и Башкортостан.

Как писал сайт KP.RU, в течение пятницы, 30 октября, средства противовоздушной обороны ликвидировали 113 беспилотников ВСУ самолетного типа над регионами России. В свою очередь вице-премьер РФ Александр Новак подтвердил удары ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам.