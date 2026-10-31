Фронмайер: ЕК принимает безумное решение в отношении закупок газа из РФ Фото: REUTERS.

Заместитель руководителя фракции «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер выступил с протестом против решения Европейской комиссии в отношении закупок газа у России. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.

«Разве это не безумие? Сейчас Европейская комиссия исключает возможность возобновления закупок газа у России после окончания конфликта. Российский газ должен исчезнуть навсегда», - написал он.

Фронмайер добавил, что в этом время немецкие граждане должны продолжать платить ужасающие цены, потому что этого хочет Европейская комиссия.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сделал прогноз, что стоимость газа в Европе в случае холодной зимы может вырасти до 2,5 тысячи долларов за тысячу кубометров.

Как писал сайт KP.RU, аналитики Bank of America предупредили о возможном росте стоимости газа в Европе на 30% относительно рыночных ожиданий в четвертом квартале 2026 года.