Россия и Мозамбик обсуждают возможность запуска прямых авиарейсов между странами Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Россия и Мозамбик обсуждают возможность запуска прямого авиасообщения с опорой на город Накала. Об этом РИА Новости рассказал министр транспорта и логистики африканской страны Жуан Жорже Матломбе.

По его словам, мозамбикская сторона уже обсудила вопрос авиасообщения с министерством транспорта России.

"Мы сейчас работаем с правительством России. Нам подсказали, с кем можем сотрудничать, чтобы оценить, можем ли улучшить региональную связанность - запустить рейсы из Накалы в Россию, а также в Азию", - сказал Матломбе.

Глава ведомства африканской страны отметил, что северный город Накала имеет выгодное местоположение рядом со столицами Малави, Зимбабве и Замбии.

Ранее сайт KP.RU писал, что президент России Владимир Путин успел провести ряд переговоров с представителями африканских стран на полях саммита "Россия-Африка". Глава государства отметил, что получал удовольствие от общения с друзьями и коллегами из Африки на полях мероприятия.