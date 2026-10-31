Тигр из сафари-парка в Китае не может найти пару из-за любви к грязевым ваннам. Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Восьмилетний амурский тигр по кличке Эрмайтай из сафари-парка в китайском Харбине стал звездой местных социальных сетей благодаря необычному хобби и холостяцкому статусу. Хищник обожает валяться в грязи и до сих пор не может найти себе пару. Об этом сообщает издание China Newsweek.

Свое прозвище, переводимое с местного диалекта как «грязнуля», тигр получил еще в детстве. Сотрудники парка регулярно моют питомца, однако уже через пару часов после водных процедур тот снова превращается в комок грязи. Популярность пришла к хищнику после того, как его испачканную морду случайно сняли во время прямой трансляции.

На фоне такой любви к грязи у Эрмайтая проблемы с личной жизнью. По человеческим меркам тигру уже около сорока лет. В 2024 году одна из самок проявила к нему интерес, однако пара так и не сформировалась. Специалисты подчеркивают, что звери совершенно здоровы, а животное просто предпочитает одиночество и грязевые ванны.

Ранее звездой интернета стал лев по кличке Ханг Ханг в китайском зоопарке Гуанчжоу. У него абсолютно прямая грива, как будто сразу несколько стилистов выпрямляли ее утюжком для волос. Работники зверинца уверяют, что они здесь ни при чем, а виной всему – экстремальная влажность, а также дурная привычка хищника облизывать когти и чесать ими гриву.