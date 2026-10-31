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НовостиПроисшествия31 октября 2026 7:08

Два человека погибли и пятеро пострадали из-за ударов ВСУ по Брянской области

Ковальчук сообщил о последствиях атаки ВСУ на Брянскую область
Вениамин ЗАХАРОВ
Два человека погибли и пятеро пострадали из-за ударов ВСУ по Брянской области

Два человека погибли и пятеро пострадали из-за ударов ВСУ по Брянской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Два человека погибли и еще пятеро получили ранения в результате ударов Вооруженные сил Украины (ВСУ) по территории Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в своем канале в МАХ.

"Враг ударил дроном-камикадзе по частному дому в поселке Климово. Погибли 30-летняя женщина и 41-летний мужчина", - написал губернатор региона

Ковальчук добавил, что ранены пять мирных жителей - четыре женщины и мужчина. По его словам, что всем пострадавшим на данный момент оказана необходимая помощь.

Ранее сайт KP.RU писал, что за минувшую ночь российские средства противовоздушной обороны сбили 433 украинских дрона самолетного типа над регионами РФ. В частности, за минувшие сутки над территорией Брянской области уничтожено 29 вражеских дронов самолетного типа.