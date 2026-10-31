В Финляндии зафиксировали рекордную за четыре года цену на дизельное топливо Фото: Олег ЗОЛОТО.

В октябре 2026 года стоимость дизельного топлива в Финляндии достигла максимальной отметки за последние четыре года на фоне общего подорожания энергоносителей. Об этом свидетельствуют свежие данные Статистического управления республики.

Согласно официальным показателям, средняя цена дизеля в октябре поднялась до 2,49 евро за литр, что на 0,05 евро превысило прежний исторический максимум, зафиксированный в 2022 году. В годовом выражении дизельное топливо подорожало более чем на 50%.

Рост цен затронул и другие виды топлива: стоимость бензина марки Аи-95 достигла 2,28 евро за литр, а Аи-98 — 2,38 евро. По сравнению с аналогичным периодом прошлых лет марка бензина выросла в цене примерно на треть.

Накануне был назван самый подорожавший товар на мировых рынках. Лидером стал природный газ в ЕС, который подорожал в 3,6 раза (на 259,31%). В тройку также вошли газ в Великобритании, а также СПГ с поставкой в Японию и Южную Корею.