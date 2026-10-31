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НовостиОбщество31 октября 2026 7:22

В Госдуме ответили, являются ли некачественные услуги поводом прекращать оплату ЖКУ

Вольфсон: некачественные услуги не являются поводом прекращать оплату ЖКУ
Вениамин ЗАХАРОВ
Вольфсон: некачественные услуги не являются поводом прекращать оплату ЖКУ

Вольфсон: некачественные услуги не являются поводом прекращать оплату ЖКУ

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Гражданам не стоит прекращать оплату по квитанциям за жилищно-коммунальные услуги из-за некачественного их оказания. В таком случае нужно обращаться за перерасчетом. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы и член думского комитета по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон.

По его словам, перерасчет не является освобождением от оплаты всех жилищно-коммунальных услуг. Вольфсон подчеркнул, что он производится только за тот период, в котором было подтверждено нарушение.

"Поэтому самостоятельно полностью прекращать оплату квитанции не следует: это приведет к задолженности и новому витку разбирательств. Одной фотографии или видеозаписи может быть недостаточно для определения размера перерасчета», - сказал он.

При этом депутат ответил, что такие материалы все-таки подтверждают нарушение и дату соответствующего обращения. А в случае отказал можно обратиться в органы прокуратуры, Роспотребнадзор или в суд.

Ранее сайт KP.RU писал, что жителям, которые своими силами участвуют в благоустройстве дворов, следует предоставлять скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг. С такой инициативой выступил один из депутатов Госдумы.