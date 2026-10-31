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НовостиПолитика31 октября 2026 7:52

«Что бы ни тявкали русофобы»: Медведев раскрыл настоящий итог саммита «Россия — Африка»

Медведев: что бы ни тявкали русофобы, саммит «Россия — Африка» прошел отлично
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Медведев: что бы ни тявкали русофобы, саммит «Россия — Африка» прошел отлично

Медведев: что бы ни тявкали русофобы, саммит «Россия — Африка» прошел отлично

Фото: REUTERS.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал результаты прошедшего саммита «Россия — Африка», назвав его «отлично сыгранной симфонией отношений между двумя континентами». По его словам, мероприятия продемонстрировали искреннее желание африканских лидеров укреплять сотрудничество с Москвой.

«Что бы ни тявкали западные СМИ и различные комментаторы-русофобы, он стал отлично сыгранной симфонией отношений между двумя континентами. Ведь наша страна тоже, по сути, целый континент», — заявил он, отметив, что все встречи с коллегами из Африки «показали их искреннее желание развивать связи с Россией, которая, в отличие от Европы, никогда не занималась колонизацией африканских стран».

Медведев отметил, что негативная реакция Запада объяснима историческим контекстом. По его словам, за период колониализма и эксплуатации континента европейские государства задолжали африканским народам порядка 15 квадриллионов долларов.