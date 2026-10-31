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НовостиПолитика31 октября 2026 8:00

«Ментальные проблемы и сексуальные девиации»: Медведев прокомментировал отказ ряда министров от фото с Лавровым

Медведев жестко прокомментировал отказ ряда министров от фото с Лавровым на G20
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Медведев прокомментировал отказ ряда министров от фото с Лавровым. Фото: Екатерина ШТУКИНА

Медведев прокомментировал отказ ряда министров от фото с Лавровым. Фото: Екатерина ШТУКИНА

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в резкой форме оценил отказ ряда зарубежных министров иностранных дел от совместного фотографирования с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым на полях международных встреч.

«Евродегенераты не хотят нормализации отношений с Россией. Причина — в их внутренних дурных болезнях: их ментальные проблемы оказались помножены на сексуальные девиации. А стало быть, карточки с этими первертами теперь стали разновидностью порно», — написал он в Максе.

Напомним, демарш со стороны представителей некоторых стран произошел на встрече министров финансов G20, а также на мероприятиях в США, где западные делегации отказались от традиционной протокольной съемки с российской стороной.